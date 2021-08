Incidente nella notte, muore agente di polizia locale di 33 anni

La vittima è Luigi Florean, in servizio a Bibione. Il suo corpo è stato trovato questa mattina in un fossato lungo via San Marco a Fossalta di Portogruaro

È morto questa notte, in un tragico incidente a Fossalta di Portogruaro, Luigi Florean, 33enne agente in forza alla polizia locale di Bibione. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato in un fossato lungo via San Marco a Fossalta di Portogruaro, attorno alle 6 di questa mattina.

È stato il padre del ragazzo, anch'egli agente, in servizio alla polizia municipale provinciale, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine, quando la nuora lo ha avvisato preoccupata del mancato rientro a casa del figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro per effettuare i rilievi del caso.