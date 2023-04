Fuori strada contro un albero: automobilista ferito gravemente

Grave incidente nella serata di giovedì a Santa Maria di Sala. Una Fiat Punto è uscita di strada lungo via Rivale, vicino all'incrocio con via Noalese, concludendo la sua corsa contro un albero e poi nel fossato a lato carreggiata. L'impatto è stato violento e l'auto è andata quasi completamente distrutta.

La persona alla guida è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno effettuatole le delicate operazioni necessarie per aprire un varco tra le lamiere e raggiungere il ferito. Dopodiché lo hanno affidato alle cure del personale sanitario, arrivato nel frattempo con l'eliambulanza. Stabilizzato, l'automobilista è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Mestre.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire nei dettagli l'accaduto. Le operazioni di soccorso, iniziate alle 21.30, sono terminate a mezzanotte con la rimozione del veicolo.