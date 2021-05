Imbocca la strada contromano e finisce contro il guard rail: in auto anche il figlio di 9 anni

È stato un fine settimana interessato da numerosi incidenti stradali quello apena trascorso. Sabato, attorno alle 17.45, c'è stato un tamponamento multiplo, che ha coinvolto quattro veicoli in via Circonvallazione, causato da un'Audi A3, in cui una persona è rimasta ferita. Il conducente dell'auto, sottoposto all'etilometro, è risultato con valori superiori al 1.5 g/l: si è proceduto quindi alla denuncia all'autorità giudiziaria con ritiro della patente e sequestro, con confisca, del veicolo.

Sempre sabato, verso le 21.30, un altro incidente si è verificato in via Martiri della Libertà: una Suzuki Vitara, condotta da una donna mestrina con a bordo il figlio di 9 anni, ha imboccato la via in contromano dalla rotonda del Terraglio e dopo circa due chilometri è sbandata e finita contro il guard rail. La conducente e il figlio si sono feriti lievemente. La donna, sottoposta all'etilometro, è risultata con valori prossimi ma non superiori al 1.5 g/l: si è proceduto anche in questo caso alla denuncia all'autorità giudiziaria con ritiro della patente e fermo del veicolo. Domenica alle 19, c'è stata invece la caduta di un motociclo sulla rampa verso via F.lli Bandiera: il ferito è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo e si è ora in attesa degli esiti relativi alla positività agli stupefacenti e al tasso alcolemico.

Ancora domenica, verso le 22, si è verificato un tamponamento in via Torino tra due autoveicoli: il tamponante, si presume in stato di ebbrezza, è fuggito ma il veicolo è già stato individuato. Infine, verso le 22.45, gli agenti della polizia locale sono intervenuti dopo uno scontro frontale tra due auto in via San Donà. I due conducenti coinvolti hanno riportato entrambi ferite. Si è in attesa, per uno dei coinvolti, degli esiti relativi alla positività agli stupefacenti e al tasso alcolemico.