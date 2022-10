Ambulanza esce di strada e si ribalta nel fossato

Poco dopo le 17 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via San Giacomo e via De Gasperi a Portogruaro per un'ambulanza finita rovesciata nel fossato a bordo strada. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il paziente trasportato, che è stato affidato ad un'altra ambulanza. Illesi anche l'autista e l'infermiere a bordo. Successivamente si è provveduto con l'autogrù arrivata da Mestre al recupero del veicolo. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.