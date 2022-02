Anziana investita sulle strisce: grave all'ospedale

Brutto incidente stradale attorno alle 10 di stamattina, 22 febbraio: un'anziana donna di 81 anni è stata investita da un taxi lungo via Piave, a Mestre, restando gravemente ferita. In base alle prime informazioni, la signora stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all'altezza della caserma della guardia di finanza, quando è sopraggiunto il veicolo che non è riuscito a frenare in tempo. L'urto, anche se avvenuto a velocità non elevata, ha fatto cadere a terra l'anziana, che avrebbe battuto la testa.

La signora, residente in città, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Mestre per le cure. Avrebbe riportato una commozione cerebrale e le sue condizioni appaiono serie. Il conducente del veicolo, un uomo di 52 anni, si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivate le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'incidente.