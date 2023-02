Anziana travolta da un mezzo Veritas, grave all'ospedale. Ottantenne urtato al Tronchetto

È ricoverata a Mirano ed è in prognosi riservata la donna che venerdì mattina verso le 10.30 è rimasta travolta da un camioncino dell'asporto rifiuti della Veritas, mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino alla scuola Primaria “San Giovanni Bosco”, in via Montegrappa a Salzano.

La signora di 83 anni non era lontana dalla sua abitazione quando è rimasta investita in strada. Le cause di quanto è successo sono al vaglio della polizia locale intervenuta con una pattuglia di agenti dell'Unione dei Comuni del Miranese sul posto dopo la chiamata di emergenza. Il Suem in ambulanza ha stabilizzato l'anziana e l'ha portata in condizioni serie al vicino ospedale di Mirano dove ieri è stata ricoverata. Rilievi e ricostruzione dell'accaduto sono a opera della Locale che visualizzerà anche la sorveglianza per stabilire la dinamica dell'impatto del mezzo di servizio contro la donn a piedi.

Sempre venerdì, verso le 11, un altro 80enne è stato investito in retromarcia da un camion mentre si trovava sul piazzale di carico e scarico merci allo scalo fluviale del Tronchetto. L'uomo, urtato da un mezzo pesante in movimento, è stato urtato ed è caduto ma è stato visto e soccorso subito e trasferito all'ospedale di Mestre non in condizioni gravi ma per i controlli e gli esami del caso. Non si tratta di un addetto ai lavori, forse si trovava nell'area per andare a salutare qualcuno. A ricostruire l'incidente anche in questo caso è intervenuta la pattuglia del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia dalla vicina Control Room.