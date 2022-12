Investito un anziano a piedi, in macchina conducente alterata dall'alcol

Camminava sulle strisce pedonali quando è stato travolto e sbattuto a terra. Ora è grave e in prognosi riservata un anziano di 89 anni, investito da una donna di trent'anni alla guida di un'auto con un tasso alcolico almeno quattro volte superiore il livello consentito.

Il sinistro è successo verso le 17.30 in via Eraclea. L'uomo investito ha battuto la testa mentre stava attraversando e le sue condizioni sono apparse serie fin da subito. I soccorsi del 118 intervenuti lo hanno trasferito all'ospedale di San Donà. Bisognerà attendere le prossime ore per una valutazione delle sue condizioni. Intanto sono scattati i rilievi della polizia locale sandonatese che nel ricostruire la dinamica ha sottoposto la donna al test dell'alcol. Durante la misurazione del valore è emerso che aveva una concentrazione di 2.4 grammi per litro, superiore al livello considerato nella norma che è pari a 0,5. Verbale e multa nei suoi confronti, e quando la polizia locale avrà terminato le verifiche potrà stabilire le conseguenze per la guidatrice che si è messa al volante in condizioni che hanno causato l'investimento.