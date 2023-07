Ciclista travolto da un'auto perde la vita

Ancora un dramma sulle strade. Dopo la tragedia di giovedì nel Bellunese, nella quale hanno perso la vita tre veneziani, tra cui un bambino di due anni, venerdì mattina, a Dolo, un'altra vittima. Si tratta di un ciclista di 69 anni.

L'incidente si è verificato intorno alle 10 lungo via Arino per cause ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi. L'uomo, che viaggiava in sella alla sua due ruote, è stato travolto da un'auto. È finito a terra con l'impatto ed è stato subito soccorso, ma non ce l'ha fatta. All'arrivo dell'ambulanza non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. I militari sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.