Alla guida dell'auto finisce in canale: ferito un anziano

Finisce in canale con l'auto alle 23.30 di domenica: ferito ma salvo un anziano di 81 anni di del Portogruarese. L'incidente della notte scorsa è accaduto in via Torresella a Fossalta di Portogruaro. È lì che l'utilitaria dell'uomo, da solo sul veicolo e alla guida, è uscita di strada ed è finita lungo il canale di scolo a lato della carreggiata, qualche metro sotto il piano stradale.

I vigili del fuoco, sono intervenuti con il Suem, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente 81enne rimasto ferito, che è stato preso in cura dal personale sanitario. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Portogruaro mentre sul teatro dello schianto, probabilmente una fuoriuscita autonoma, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa, con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.