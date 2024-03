Automobile finisce rovesciata nel canale, due persone ferite

Un uomo e una donna sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Scorzè in via Onaro, la strada che attraversa la frazione di Rio San Martino. La persona alla guida ha perso il controllo dell'automobile, che è andata fuori strada e ha concluso la sua corsa nel canale al lato della carreggiata. Nell'uscita il veicolo si è rovesciato ed è rimasto parzialmente sommerso nell'acqua del canale, semidistrutto dall'impatto.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 12 di oggi, martedì 5 marzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Mestre assieme alle ambulanze del 118. I soccorritori hanno estratto i due occupanti per portarli al sicuro. Entrambi classificati come codici rossi, sono stati stabilizzati dai sanitari e poi trasferiti all'ospedale. Serviranno le prossime ore per avere aggiornamenti sulle loro condizioni. È ancora in corso, invece, l'intervento dei pompieri per il recupero della macchina tramite l’autogrù.

Sul luogo dell'incidente sono interevenute le pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un'uscita autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli.