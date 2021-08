Macchina rovesciata in canale, grave l'automobilista

È successo nella notte a Chioggia. Un passante è entrato in acqua per recuperare l'uomo a bordo

Via Lungo Adige

Un uomo di 41 anni è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto intorno a mezzanotte. Stava guidando in via Lungo Adige, nel territorio di Chioggia, quando ha perso il controllo ed è uscito di strada, finendo nel canale di irrigazione con l'auto capovolta.

I primi soccorsi sono stati prestati da un passante, il quale è entrato in acqua ed è riuscito ad estrarre l’autista. Nei minuti successivi sono arrivati i vigili del fuoco. I sommozzatori hanno subito ispezionato l’auto semisommersa e la zona circostante per escludere la presenza di altre persone, mentre il 41enne è stato rianimato dal personale sanitario del 118 e poi trasferito al pronto soccorso. Le sue condizioni sono definite gravissime.

I pompieri hanno poi utilizzato l'autogru per agganciare l’auto e recuperarla. Presenti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi.