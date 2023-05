Auto finisce cappottata lungo la Castellana, due persone ferite

Auto finisce cappottata, due persone ferite. È successo venerdì sera verso le 23.30, lungo la strada regionale Castellana, nel territorio comunale di Martellago. A prestare i primi soccorsi sono stati i vigili del fuoco di Mestre, i quali hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto una delle persone, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Altri due passeggeri sono riusciti ad uscire in autonomia, sulle proprie gambe.

Tutte le persone coinvolte sono state prese in cura dai sanitari del Suem 118, e per due di loro si è reso necessario il ricorso al pronto soccorso, per approfondire il quadro clinico e ricevere le cure del caso. I carabinieri, intervenuti poco dopo l'incidente, si sono occupati di effettuare i rilievi di rito, per capirne la dinamica, e deviare il traffico lungo le arterie secondarie. Le operazioni di soccorso sono terminate all'1 di sabato notte, con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.

Poco dopo, il conducente di un'altra automobile si è schiantato contro il guardrail in un incrocio di Mirano. Soccorso dal Suem 118, è stato trasportato all'ospedale (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).