L'auto si schianta contro il guardrail, ferito il conducente

Brutto incidente poco prima della mezzanotte a Mirano. Un'automobile è finita contro la cuspide di un guardarail all'incrocio tra via Caltana e via Accoppè Fratte. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza il veicolo, mentre l'autista, ferito, è stata preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale.

Il veicolo, nello schianto, ha finito per danneggiare l'impianto semaforico. A supporto delle operazioni di soccorso sono intervenuti anche i carabinieri locali, che hanno avuto il compito di effettuare i rilievi del caso e deviare il traffico.

Un paio di ore prima, lungo la Castellana nel territorio di Martellago, un'automobile con tre persone a bordo si è rovesciata sottosopra, per cause al vaglio dei carabinieri locali. Anche in queste caso, sono stati necessari l'intervento del Suem 118 e accertamenti in ospedale per due dei passeggeri (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).