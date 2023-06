Finisce con l'auto contro un palo, conducente ferita

Ha perso il controllo della propria auto, finendo contro un palo della luce. Una donna, poco dopo le 6 di lunedì, è rimasta ferita a causa di un incidente lungo via Altinia a Favaro Veneto.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre con due mezzi, tra cui l'autogrù. Agli operatori del 115 è spettato il compito di estrarre la conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo, e mettere in sicurezza il veicolo. La donna è stata poi presa in cura dai sanitari del Suem 118 e trasferita all'ospedale per ricevere le cure del caso. Alle 8.30 erano ancora in corso le operazioni per la rimozione del palo.