Finisce con l'auto contro un palo: conducente ferito trasportato in ospedale

Ha perso il controllo dell'automobile ed è finito fuori strada contro un palo di cemento, dopo aver divelto una recinzione in via Armellina a San Donà di Piave. Il conducente, un 37enne di Meolo, dopo lo schianto è uscito sulle proprie gambe dall'abitacolo e si è accasciato al suolo. Quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul posto, lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale in codice giallo, in condizioni non critiche.

È spettato ai vigili del fuoco di Portogruaro mettere in sicurezza l'autovettura, mentre i carabinieri della locale stazione si sono occupati dei rilievi del sinistro e, come da prassi, hanno richiesto il controllo tossicologico sull'uomo. Le operazioni sono terminate dopo circa tre ore.