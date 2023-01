Entra in rotonda contromano, provoca un frontale e muore

Incidente mortale nella notte sulla rotatoria di Marghera. Poco dopo l'una, un veicolo proveniente dalla statale Romea ha imboccato la rotonda in contromano, andando a sbattere frontalmente contro un'altra automobile. Per il conducente che ha provocato il sinistro non c'è stato nulla da fare: i sanitari del Suem 118, nonostante l'intervento tempestivo e i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A perdere la vita è A.A., un 47enne di Cavallino Treporti originario di Burano. L'altro automobilista coinvolto nell'incidente è stato preso in cura dal personale medico e trasferito all'ospedale dell'Angelo. È un 37enne di Mira e non sarebbe in pericolo di vita.

Ai vigili del fuoco è spettato il compito di mettere in sicurezza l'area ed estrarre la persona deceduta dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di concessioni autostradali venete (Cav). L'esatta dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio della polizia stradale. Durante gli interventi di soccorso e rilievo, il traffico veicolare è stato temporaneamente deviato all’interno dell’area di servizio in rotatoria: vista l'ora tarda, non si sono registrati disagi alla viabilità. Le operazioni di sgombero e ripristino si sono definitivamente concluse verso le 4 di venerdì.