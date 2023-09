Fuori strada con l'auto, si schianta sul cordolo

Una macchina fuori strada, l'automobilista leggermente ferito. È il bilancio di un incidente stadale avvenuto nella serata di giovedì 31 agosto a Noventa di Piave. L'automobile stava correndo lungo via Persegheri quando, per motivi non accertati, ha perso il controllo ed ha curvato, terminando la sua corsa contro il cordolo di cemento che delimita un marciapiedi.

Erano le 22.30 quando sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco dalla stazione di San Donà di Piave, assieme all'autogru prveniente da Mestre. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo mentre l’autista è stato affidato alle cure del personale delle ambulanze. Trasportato all'ospedale per gli accertamenti, fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. La macchina, un'Alfa Romeo 147, è rimasta incastrata sopra il cordolo. Le operazioni di soccorso sono durate per circa un'ora.

Poco prima un altro incidente si era verificato a Ceggia, lungo la statale Triestina, dove un'auto è finita in un fossato e si è schiantata contro il ponte di accesso di un'abitazione. In quel caso due persone sono rimaste ferite.