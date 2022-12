Auto finisce sotto un treno e viene trascinata sui binari: ferita una donna

Automobile contro un treno nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 dicembre. Lo schianto si è verificato attorno alle 17.30 in località Sant'Anna, nel territorio di Chioggia, lungo la linea ferroviaria per Adria. Nell'incidente è rimasta ferita la donna alla guida dell'auto.

La dinamica è ancora da chiarire. La collisione è avvenuta in corrispondenza di un passaggio a livello, mentre la macchina stava attraversando i binari. La littorina ha colpito l'auto e l'ha trascinata per oltre cento metri, sempre rimanendo sul tracciato, fino a fermarsi completamente.

Una volta lanciato l'allarme, sul posto si sono precipitati i soccorsi, la polizia e i vigili del fuoco. È stato necessario utilizzare cesoie e divaricatori per riuscire a estrarre l'automobilista, che era rimasta incastrata nell'abitacolo. Dopodiché la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno stabilizzata e caricata nell'ambulanza per il trasporto in ospedale. Risultano illesi, invece, i passeggeri che si trovavano a bordo del treno, cinque persone in tutto.

La linea ferroviaria è rimasta bloccata per consentire i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i tecnici della ferrovia e le pattuglie della polfer, che stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire l'accaduto. Nel frattempo sono iniziate le operazioni per staccare l’automobile dai respingenti del treno.