Auto finisce nel fossato a Ceggia, due persone ferite

Auto finisce in un fossato e si schianta contro il ponte di accesso di un'abitazione. Sono due le persone rimaste ferite nell'incidente occorso giovedì sera a Ceggia, lungo la statale Triestina.

I vigili del fuoco, ricevuto l'allarme alle 21.30, sono intervenuti da San Donà per mettere in sicurezza il veicolo e prestare i primi soccorsi alle tre persone coinvolte nello schianto. I sanitari del Suem 118 hanno poi preso in carico i feriti: li hanno stabilizzati e portati all'ospedale per ricevere le cure del caso.

I rilievi del sinistro, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti del caso, sono spettati ai carabinieri locali, che hanno deviato il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area.