Auto nel fossato, perde la vita un ragazzo

Ha perso la vita uscendo di strada, mentre stava tornando a casa a bordo della sua macchina. Alessio Bragato, 22enne di Eraclea, era andato a trovare un amico sabato sera. Verso l'una si è messo alla guida della Citroen C3 per far rientro alla propria abitazione, ma a casa non è mai arrivato. Ad accorgersi verso le sei del mattino di domenica che Alessio non c'era ed era rimasto fuori dalla sera precedente, il padre, che ha dato l'allarme. Avvisati i soccorsi e chiamato anche lo zio di Alessio in aiuto, sono iniziate le ricerche nel mezzo di una nebbia fitta che si era alzata già dal pomeriggio di sabato.

Il giovane è stato individuato dal 118. Era dentro alla Citroen finita in un fossato in via Unità d'Italia a San Donà di Piave. Per lui non c'è stato nulla da fare, il personale sanitario ha accertato che era privo di vita. Sul posto i carabinieri, i soccorsi del Suem 118, i vigili del fuoco. Saranno fatti accertamenti ulteriori dai carabinieri per ricostruire l'accaduto.