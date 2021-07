Auto in fosso, due donne portate all'ospedale

La macchina è uscita di strada stamattina verso le 7 in via Castellana, a Scorzè

Via Castellana

Auto nel fosso, due donne ferite: è il bilancio di un incidente avvenuto stamattina, verso le 7, lungo la strada regionale 245 (via Castellana) a Scorzè. La macchina è andata fuori strada dopo che la conducente, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo. È stato subito lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze.

I pompieri sono intervenuti con l'autogru e anche con i sommozzatori, vista la presenza di acqua nel fossato. Hanno messo l'auto in sicurezza ed aiutato le due donne a uscire, prima di affidarle alle cure del personale sanitario del Suem 118. Le ferite sono state stabilizzate e trasferite in ospedale.

Le forze dell’ordine nel frattempo si sono occupate di deviare il traffico ed eseguire i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.