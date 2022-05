Auto fuori strada contro un albero: ferito portato via in elicottero

Un automobilista è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito di strada con la sua macchina nel territorio di Portogruaro, lungo la provinciale 42 (via Fausta). Il veicolo avrebbe perso il controllo autonomamente, finendo al di fuori della carreggiata e concludendo la sua corsa contro un albero. L'impatto è stato violento e il conducente - un giovane di circa vent'anni, in base alle prime informazioni emerse - ha riportato serie conseguenze.

In suo soccorso sono arrivati gli operatori del suem 118, che lo hanno stabilizzato e poi caricato in elicottero per trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Mestre. Sembra che sia rimasto cosciente, ma la prognosi per ora è riservata. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.