Auto fuori strada finisce contro un cancello, conducente ferito

Una macchina è finita rovesciata in strada verso le 22 di lunedì sera, schiantandosi contro una colonna in pietra del cancello di un'abitazione e adagiandosi su una fiancata L'incidente è successo a Robegano, frazione di Salzano, e il conducente che guidava l'auto è stato portato via dall'ambulanza, ferito. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, è finito fuori dalla carreggiata e ha concluso la corsa sullo sterrato impattando contro l'inferriata di un cancello e una colonnina in petra posta all'angolo della recinzione, contro cui si è schiacciato il tetto della macchina.

I vigili del fuoco allertati probabilmente per il fragore del sinistro che ha richiamato l'attenzione, sono arrivati sul posto da Mestre intervenendo con due squadre e l’autogrù, e hanno messo in sicurezza il veicolo tirando fuori dall'abitacolo il guidatore, rimasto incastrato sul lato guida del mezzo. Non sembra ci fossero altri passeggeri a bordo, neppure si ha segnalazione della presenza di altre vetture coinvolte o nelle vicinanze al momento dell'incidente. Arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno avuto segnalazione dell'accaduto hanno stabilizzato il ferito trasportandolo all'ospedale. Non è nota la gravità delle sue condizioni di salute. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per compiere i rilievi del sinistro e la ricostruzione della dinamica del fatto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco verso le 23.30 erano ancora in fase di ultimazione per la rimozione del veicolo e per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'incidente.