Incidente a Eraclea, autista ferito grave incastrato nell'abitacolo

Grave incidente questa mattina a Eraclea tra un'automobile e un furgone. A seguito dello schianto, avvenuto intorno alle 7 in via Calnova, all'incrocio con via Tiepolo, il veicolo più leggero è finito nel fossato adiacente alla sede stradale. Per estrarre l'autista, ferito gravemente e rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco da San Donà di Piave. L'uomo è stato poi stabilizzato e portato in ospedale dai sanitari del Suem.

Anche il conducente del furgone è rimasto ferito, lievemente, e preso in cura dal 118. È spettato ai carabinieri locali effettuare i primi rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.