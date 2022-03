Auto a fuoco dopo l'incidente, morta la persona alla guida

L'automobile è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, prendendo fuoco. Non c'è stato scampo per la persona alla guida: i soccorritori, arrivati poco più tardi, hanno trovato il corpo carbonizzato. Il tragico incidente stradale si è verificato alle 21.30 di domenica, 27 marzo, lungo la strada statale 14 "Triestina" nel territorio di Lison di Portogruaro, all'altezza di via Acquanera. I vigili del fuoco sono accorsi assieme al 118 e ai carabinieri, ma per l'automobilista non c'era più nulla da fare.

L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Non è chiara, al momento, la dinamica dell'incidente. I carabinieri della compagnia di Portogruaro sono al lavoro per ricostruire con esattezza cosa sia successo e per ora tutte le ipotesi sono aperte. L'automobilista potrebbe essere morto sul colpo a causa dell'impatto, oppure carbonizzato nell'incendio, ma non è escluso neppure un malore precedente all'uscita di strada. Le indagini sono in corso.

I pompieri sono arrivati con due automezzi e hanno spento le fiamme che stavano avvolgendo l'auto, una Fiat 500. Dopodiché hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza che, poco prima di mezzanotte, erano ancora in corso.