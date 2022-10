Auto sulla pista ciclabile, bici investita sul sottopasso

Una bici investita, il ciclista finito a terra portato al Pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo. È successo domenica verso mezzogiorno lungo il noto sottopassaggio che collega la stazione di Mestre a Marghera. Dalle prime informazioni tutto sarebbe accaduto quando una macchina ha invaso la pista ciclopedonale, quasi all'uscita del sottopassaggio lato Marghera, finendo appunto sopra alla corsia destinata ai pedoni e alle bici, dove in quel momento stava passando il ciclista. Urtato e sbattuto a terra, l'uomo, un cittadino bengalese, è stato aiutato dai passanti che hanno chiamato l'ambulanza.

Allertato il 113, anche perché sembra che nel frattempo l'automobilista invece di fermarsi ad aiutare il malcapitato si sia allontanato dal luogo dell'impatto. Le Volanti hanno passato l'urgenza alla polizia Municipale, per competenza, e gli agenti quasi subito sono arrivati sul posto. Intanto l'amico del ciclista finito a terra, Prince Howlader, quest'ultimo portavoce della Comunità bengalese e presidente dell'associazione "Giovani Per L’umanità", ha aiutato il connazionale rimanendo vicino a lui e telefonando alle forze dell'ordine.

«Polizia locale e ambulanza sono arrivati prontamente e li ringraziamo - commenta Howlader - Sono stati fatti i rilievi ed è in corso l'identificazione del mezzo responsabile dell'investimento. Si tratta di un episodio grave. Il mio amico è stato portato all'ospedale per accertementi, non è in pericolo ma è contuso e dolorabte. Mi auguro che a breve venga fermato il conducente dell'auto che ha invaso la ciclabile, incurante di aver lasciato a terra un uomo senza aiutarlo e preoccuparsi delle sue condizioni, e che ne vengano accertate le responsabilità».