Incidente sulla strada per Jesolo, motociclista portato via in elicottero

Incidente stradale la mattina di giovedì 2 giugno lungo la regionale 43 tra Caposile e Jesolo, nel territorio di San Donà di Piave. Un'auto e una moto si sono scontrate attorno alle 11 all'altezza dei Vivai Sorgon. Il motociclista, un 44enne di Castello di Godego (Treviso) è rimasto ferito nell'impatto. In suo soccorso è stato fatto intervenire l'elicottero del suem 118, che lo ha poi trasportato all'ospedale di Mestre con un codice rosso.

Le condizioni del motociclista, fortunatamente, si sarebbero rivelate meno gravi di quanto apparso in un primo momento. Avrebbe riportato, in particolare, una ferita ad una gamba. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donà, che sono arrivati sul posto per effettuare le indagini del caso.

L'episodio ha causato ulteriori rallentamenti in una giornata che sta facendo registrare, come prevedibile, un traffico consistente lungo tutte le strade di collegamento tra il litorale e l'entroterra. Si segnalano code in ingresso a Jesolo e flussi elevati anche sulla rete autostradale, soprattutto tra i caselli di Latisana, San Stino e San Donà.

Un altro incidente si è verificato un paio d'ore prime nel territorio di Portogruaro, lungo la Triestina (statale 14). In quel caso si sono scontrate due automobili e almeno una persona è rimasta ferita. La concessionaria Anas ha chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso. La situazione si è sbloccata poco dopo le 11.