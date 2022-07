Incidente frontale tra auto e moto, un ferito

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Mestre. Un'utilitaria e una moto Bmw si sono scontrate frontalmente lungo via Da Verrazzano, in corrispondenza del cavalcavia, al di sopra della rotonda che incrocia il Terraglio. La moto è andata a terra e l'uomo a bordo, un 48enne polacco residente a Martellago, è finito sull'asfalto. Avrebbe riportato varie ferite, tra cui diverse fratture alle braccia e alle gambe. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale dell'Angelo per le cure. È in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Alla guida dell'auto, una Peugeot 107, c'era una 51enne di Mogliano, rimasta illesa. La macchina era diretta verso il centro di Mestre e la sua corsa si è fermata poco più avanti del punto dell'impatto, sulla corsia opposta. Il reparto motorizzato della polizia locale è arrivato sul posto e ha raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell'incidente, eseguendo i rilievi di rito. Per la durata delle operazioni gli agenti hanno chiuso il cavalcavia al traffico.