Schianto tra auto e moto vicino alla rotonda Romea, grave una donna

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno, nel tratto della statale Romea tra la rotonda omonima e il centro commerciale Nave de vero, a Marghera. Lo schianto è avvenuto sulla carreggiata in direzione Mira: una moto, in base alle prime informazioni, si sarebbe scontrata con un'automobile, finendo a terra. In sella c'era una donna sulla trentina, residente a Codevigo (Padova), rimasta ferita nell'impatto.

Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito. Sul posto è accorsa l'ambulanza assieme all'automedica del suem 118. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, accolta dal "trauma team" per un primo intervento prima del probabile trasferimento in rianimazione. È in prognosi riservata, con vari traumi. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Nessuna conseguenza, invece, per chi era a bordo dell'auto.

Gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale si sono occupati di eseguire i rilievi dell'incidente e di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica, anche per accertare eventuali responsabilità.