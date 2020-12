Schianto all'incrocio, moto a terra

Brutto incidente nel tardo pomeriggio a Mestre. Poco dopo le 17, per cause al vaglio della polizia municipale di Venezia, un'automobile si è scontrata con una moto all'altezza del semaforo tra via Forte Marghera, viale Ancona e viale Sansovino. I veicoli si sono fortemente danneggiati nell'impatto, la moto è finita a terra nel mezzo dell'incrocio e la persona che era in sella è rimasta ferita: avrebbe riportato conseguenze piuttosto serie, ma - stando alle prime informazioni - non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla polizia locale, si sono portati anche i sanitari del Suem 118 con ambulanza e auto medica per prestare soccorso al motociclista. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Sembra, comunque, che il conducente dell'auto stesse guidando senza patente. Gli agenti hanno gestito il traffico, che ha subito dei rallentamenti, ma non c'è stato bisogno di chiudere la strada.