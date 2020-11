Con l'auto nel Naviglio del Brenta: automobilista salvata

È andata fuori strada mentre era alla guida della sua automobile ed è finita in acqua, nel Naviglio del Brenta. È successo sabato sera a Oriago di Mira, lungo riviera San Pietro. L'incidente è stato visto da alcune persone che si trovavano nelle vicinzanze e che si sono attivate per soccorrere l'automobilista, una 42enne del posto. Tra queste Paolo Lucarda, cha ha un'agenzia di pompe funebri proprio accanto al punto dell'incidente: si è calato in acqua, ha aperto la portiera della macchina ed ha aiutato la donna a risalire a riva, mentre venivano chiamati i soccorsi. La 42enne è stata poi affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale in stato di choc, mentre i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per stabilire se la donna avesse assunto alcolici o sostanze prima di mettersi alla guida.

Un'altra uscita di strada a Mira domenica

Un episodio simile è avvenuto 24 ore più tardi, nella serata di domenica, sempre a Mira ma stavolta in riviera Trentin. Un'altra donna, una 38enne, è andata fuori strada con la macchina. Fortunatamente se l'è cavata con qualche escoriazione e 7 o 8 giorni di prognosi. I carabinieri di Mira sono intervenuti sul posto e hanno svolto gli accertamenti sull'episodio, verificando che l'automobilista, che era di ritorno dal lavoro, stava guidando con un tasso alcolemico decisamente superiore al consentito: 1,8 grammi per litro. Di conseguenza dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza. Nell'incidente non sono state coinvolti altri veicoli né persone.