Un'auto in acqua nel Naviglio del Brenta: il conducente si mette in salvo

Un'automobile è finita in acqua nel Naviglio del Brenta poco prima delle quattro di lunedì pomeriggio, a Mira, non distante dal punto in cui un incidente simile è successo nelle ore scorse. In questo caso c'è stato un sinistro tra due macchine, una Panda e una Micra: in seguito allo scontro la persona che guidava la Panda ha perso il controllo ed è andata fuori strada, nel canale. Fortunatamente nessuno si è fatto troppo male: il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a raggiungere da solo la sponda.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e da riva (via Nazionale, angolo riviera Trentin) hanno impiegato l'autogru per agganciare e recuperare l’utilitaria, ormai completamente affondata. Alle operazioni, durate un'ora e mezza, hanno partecipato anche i sommozzatori. Sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del Suem, che hanno assistito l'automobilista.