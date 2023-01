Macchina tampona un mezzo e si rovescia all'incrocio della scuola

Poteva avere conseguenze pesanti. Solo un caso che nell'incidente accaduto a meno un quarto alle 8 di martedì mattina, in via Fapanni a Martellago, nessuno sia rimasto coinvolto. A quell'ora, all'altezza dell'incrocio della scuola, passa il pedibus che accompagna tutti gli alunni. Se lo scontro fra le due auto fosse accaduto qualche metro più in là, verso la strada, qualcuno poteva rimanere coinvolto dalla macchina che, tamponandone un'altra davanti che era ferma ai cassonetti delle immondizie, dopo l'urto si è rovesciata in strada.

È finita di fianco l'auto, guidata da un anziano che è rimasto ferito ed è stato soccorso dall'ambulanza del Suem. In base alle prime informazioni non era in pericolo di vita, nonostante all'inizio sembrava che avesse perso molto sangue. Incolume l'uomo che si era fermato in sosta poco più avanti per gettare le immondizie: il suo veicolo è stato urtato ma lui in quel momento non era a bordo. All'origine dell'impatto forse una distrazione o il vetro congelato che ha impedito una buona visuale all'uomo che era al volante. Intanto, fra la preoccupazione dei genitori che avevano affidato gli alunni al pedibus per l'accompagnamento a scuola, sono arrivati gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese e il 118 per l'assistenza.

«A quell'ora potevano esserci conseguenze più importanti - commenta il sindaco Andrea Saccarola - Raccomando attenzione massima anche ai vetri ghiacciati delle auto, visto che in questi giorni le temperature di notte saranno più basse e prossime allo zero».