Auto rovesciata su un fianco blocca la Castellana, 3 feriti lievi

Traffico bloccato nel primo pomeriggio di venerdì in Castellana, a causa di un incidente nelle vicinanze del centro commerciale Porte di Mestre a Zelarino. Per cause al vaglio della polizia locale, un'automobile con tre persone a bordo ha sbandato, rovesciandosi su un lato e bloccando completamente la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, mentre agli agenti della municipale è spettato il compito di effettuare i rilievi del caso e deviare le automobili in transito lungo la viabilità secondaria. I sanitari del Suem 118 hanno invece preso in cura i tre passeggeri, usciti autonomamente dall'abitacolo del mezzo: avrebbero riportato ferite e contusioni giudicate non gravi.