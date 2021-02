Auto rovesciata in via Frusta, morta una donna

L'auto rovesciata, una giovane donna deceduta e altri due ragazzi gravemente feriti. È il bilancio tragico dell'incidente accaduto oggi, domenica 21 febbraio, verso le 21.30 in via Frusta incrocio via Villatega a Salzano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto e soccorso gli occupanti insieme al personale sanitario del Suem. Purtroppo nonostante i soccorsi la giovane è stata dichiarata morta. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. Sono ora in corso i rilievi dell’incidente da parte dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco verso le 23 erano in fase di ultimazione.