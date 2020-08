Auto rovesciata fuori strada: leggermente ferita la conducente

Una donna è rimasta leggermente ferita dopo aver perso il controllo della propria auto, che è finita fuori strada e si è schiantata contro una cabina di servizio della linea telefonica, rovesciandosi completamente.

È successo nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, a San Donà di Piave, in via Pralungo. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono arrivati i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere l'auto in sicurezza. La conducente è stata presa in cura dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale per i controlli del caso.