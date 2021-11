Perde il controllo dell'auto e finisce in bilico sopra il guardrail: ferito

Ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il guardrail. Alle 11 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Miranese a Mira per mettere in sicurezza un'automobile in bilico, a rischio scivolamento in canale, che aveva divelto le barriere di protezione poste a bordo strada.

Il Suem 118 è intervenuto con ambulanza e automedica al seguito, poi rientrata: le condizioni del conducente non erano infatti critiche come era stato presagito inizialmente. I sanitari gli hanno prestato le prime cure sul posto, poi lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale di Dolo. Le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.