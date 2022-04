Terribile incidente in autostrada, auto finisce sotto un camion: morto il conducente

L'impatto è stato tremendo e per la persona alla guida non c'è stato nulla da fare. Un automobilista è morto questa mattina, verso le 5.30, in un terribile incidente in autostrada; per cause al vaglio delle forze dell'ordine, stava guidando il proprio mezzo lungo l'A4, quando, poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione di Venezia, ha tamponato il camion che lo precedeva, finendo sotto il cassone.

I vigili del fuoco da San Donà, Mestre e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i due mezzi, prestando i primi soccorsi. Quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti sul posto, per l'automobilista non c'era nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. I rilievi dell'incidente sono spettati agli agenti della polizia stradale.