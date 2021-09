Incidente fra macchina e tram, ferita l'automobilista

È successo nella zona di Favaro, in corrispondenza della rotonda tra via San Donà e via Martiri

Non ha visto il semaforo che impone di dare la precedenza al tram, gli ha tagliato la strada ed è stata centrata dal mezzo pubblico. L'incidente si è verificato venerdì mattina a Mestre, in corrispondenza della rotonda tra via San Donà e via Martiri della Libertà, in un punto in cui il tram corre su corsia riservata e il suo passaggio è regolato, appunto, da un semaforo apposito.

La donna alla guida dell'auto, una 47enne residente a Mira, proveniva da Favaro e stava percorrendo la rotonda con l'intenzione di prendere l'uscita in direzione San Giuliano. Il tram, che arrivava proprio in quel momento, non ha fatto in tempo a frenare e ha colpito la macchina, una Nissan Qashqai, nella parte posteriore sinistra. La donna è stata soccorsa dalle ambulanze del 118 e portata all'ospedale per le cure. I rilievi sono stati effettuati dal reparto motorizzato della polizia locale, che ha liberato la corsia del tram pochi minuti più tardi.