Autobus Atvo della linea San Donà - Pordenone finisce in un fossato

Sarebbe di un ferito, fortunatamente lieve, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 17 a Spercenigo di San Biagio di Callalta (Treviso), in via Silvio Pellico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un bus della linea Pordenone-San Donà di Piave della Atvo si sarebbe fermato per permettere a un camion di passare in un punto in cui la strada è molto stretta. A quel punto, probabilmente per le piogge abbondanti di questi giorni, il ciglio della strada avrebbe ceduto e il bus sarebbe scivolato lentamente, adagiandosi su un lato.

I passeggeri a bordo sarebbero riusciti tutti ad uscire autonomamente. Sul posto sarebbero intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco. Tra i primi soccorritori un pompiere che abita nelle vicinanze, il quale avrebbe sentito il rumore dell’incidente e dato l’allarme. Per gli accertamenti e deviare il traffico, sono giunte pattuglie di polizia locale e carabinieri.

