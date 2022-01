Scontro tra un'auto e un autobus

Incidente, fortunatamente senza feriti, venerdì pomeriggio in via Multinelli a Mestre. Coinvolti nello schianto, un'auto e un autobus. Lo scontro si è verificato intorno alle 15.30 all'intersezione con via Porto di Cavernago.

A bordo dell'auto c'erano due giocatori della Reyer, entrambi sarebbero rimasti illesi. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.