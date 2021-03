Martedì mattina, intorno alle 11.30, si è verificato un incidente tra un'auto e un autobus Atvo nei pressi del centro di San Stino di Livenza, all'incrocio tra via Gramsci e via Quasimodo. Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Il bus era partito alle 11 da Caorle ed era diretto a Motta di Livenza. Al momento dell’impatto non aveva alcun passeggero, essendo tutti scesi poco prima alla fermata. Per cause che dovranno essere accertate dalla polizia locale, c'è stato un impatto con una Fiat Stilo, alla cui guida c’era una donna del luogo, che proveniva da via Quasimodo ed è stata colpita all’altezza della portiera lato guida.

Entrambi i mezzi procedevano a velocità molto bassa. Solo tanto spavento per la donna, che non ha riportato contusioni. Dopo i rilievi di rito per la verifica delle responsabilità, il mezzo di Atvo ha potuto riprendere il viaggio verso Motta di Livenza, senza problemi, non avendo riportato danni significativi.