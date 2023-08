Mestre, autobus colpisce un furgone e finisce fuori strada

Un autobus Actv della linea 8AE e un furgone di una ditta edile si sono scontrati nella mattinata di oggi, 12 agosto, a Mestre. L'incidente si è verificato lungo via Terraglio, all'altezza di Villa Salus, attorno alle 10.30. L'autista del mezzo pubblico è rimasto ferito, sembra in modo non grave, mentre il conducente dell'altro veicolo sarebbe illeso, così come i pochi passeggeri che erano a bordo del bus.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 assieme ai vigili del fuoco, arrivati dalla vicina sede di Mestre. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e assistito con il personale del Suem le persone coinvolte. Da una prima ricostruzione, il bus, che era diretto verso il centro di Mestre, avrebbe sterzato improvvisamente verso sinistra e invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con il furgone e concludendo la propria corsa nel fossato a lato carreggiata.

L’autista Actv è stato soccorso e trasferito all'ospedale per gli accertamenti. La polizia locale e la polizia di stato hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Nel frattempo sono iniziate le operazioni di recupero dell'autobus da parte del soccorso stradale.