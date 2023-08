Schianto tra due mezzi pesanti, 8 chilometri di coda in autostrada

Mattinata di code in autostrada a causa di un incidente che questa mattina, martedì 29 agosto, ha coinvolto due mezzi pesanti all’altezza dell’area di servizio Arino Ovest lungo l'autostrada A4. I rallentamenti hanno raggiunto gli otto chilometri in direzione Milano. L’incidente, che non ha provocato feriti, è avvenuto al chilometro 372 ovest, in comune di Dolo.

Sul posto a mezzogiorno si stavano completando le operazioni di assistenza, rimozione dei mezzi e ripristino degli elementi della viabilità danneggiati: oltre alla polizia stradale, incaricata dei rilievi di legge, sono intervenuti i mezzi del soccorso stradale pesante e gli ausiliari della viabilità di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre. Il traffico scorre su una corsia di marcia, mentre gli incolonnamenti riguardano il tratto compreso tra Spinea e l’area di servizio di Arino.