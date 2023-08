Schianto tra due auto in autostrada, due feriti e traffico bloccato

Un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 10 agosto, lungo l'autostrada A4, ha comportato diversi disagi al traffico, già sostenuto per l'esodo estivo. Autostrade Alto Adriatico ha attivato il bypass virtuale – consigliato dai pannelli a messaggio variabile – A27/A28 a seguito dello schianto, registrato poco prima delle 9.30 ra Cessalto e San Stino in direzione Trieste.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto. Due i feriti, entrambi lievi. Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della concessionaria e i mezzi di soccorsi meccanico. Il traffico alle 10 risultava bloccato per consentire l’intervento dei soccorsi. Il reindirizzamento della circolazione lungo il bypass si è reso necessario per evitare ulteriori code in direzione Trieste, considerato l’aumento dei flussi di traffico atteso nelle prossime ore in vista del ponte di Ferragosto.