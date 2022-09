Schianto tra un'auto e un camion, autostrada A4 chiusa

Poco dopo le 17.30 di oggi, giovedì 22 settembre, è stato chiuso il tratto autostradale della A4 tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste a causa di un tamponamento tra una macchina e un mezzo pesante. Nel violento impatto, l'auto è rimasta parzialmente schiacciata sotto il camion.

A seguito dell'incidente sono rimaste ferite le due persone a bordo dell'auto, un uomo e una donna. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. È stata istituita l’uscita obbligatoria a San Donà per chi proviene da Venezia ed è stato chiuso l’ingresso allo stesso casello per chi è diretto a Trieste. Alle 18.15 si registravano code tra Meolo – Roncade e San Donà di Piave.

I pompieri arrivati hanno messo in sicurezza i veicoli e aperto un varco nell'auto per liberare i due occupanti, che erano rimasti incastrati. I feriti sono stati stabilizzati dai soccorritori e trasferiti con due elicotteri, in codice rosso, negli ospedali di Treviso e Padova.