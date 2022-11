La A4 è la strada più pericolosa della provincia di Venezia. La classifica

Nel 2021 è stata la A4 la strada più pericolosa della provincia di Venezia. Sono stati ben 66 gli incidenti registrati, di cui 11 mortali. Un triste primato confermato dalle 12 persone decedute e dalle 91 rimaste ferite. Sono i dati che emergono dallo studio, realizzato dall’Aci, sulla “Localizzazione degli incidenti stradali 2021", un rapporto che analizza i 31.407 incidenti (1.002 mortali) avvenuti su circa 53mila chilometri di strade della rete viaria principale del nostro Paese.

Tornando ai dati della provincia di Venezia, si segnalano tra le strade più pericolose, stando alla densità di incidenti per chilometro, anche la strada statale 14 bis di Mestre, la strada statale 11 Padana Superiore, il Raccordo di Marghera (SS309/Tangenziale di Mestre-SS011) e la strada statale 309 Romea. «I dati elaborati dal nostro Centro studi nazionale – spiega il presidente di Aci Venezia, Giorgio Capuis – ci forniscono annualmente un quadro preciso, anche con un raffronto con gli anni precedenti, per avere sempre il polso della situazione così da poter mettere in atto le misure di contrasto e le campagne di sensibilizzazione per una guida sicura». Complessivamente, nel 2021 si sono registrati 60 morti sulle strade della provincia di Venezia (contro i "soli" 36 del 2020, anno in cui la circolazione stradale ha risentito dei blocchi causati dalle restrizioni Covid), nei 2.257 incidenti avvenuti nei 12 mesi. In media i dati sono inferiori al 2019. Il maggior numero di morti si è verificato nella fascia di età tra i 30-54 anni e tra gli over 65 (in entrambi le fasce sono gli uomini ad avere la peggio).

Sono le autovetture i veicoli più coinvolti (64,49%), seguiti dalle biciclette (11,01%) e dalle motociclette (10,36%). In merito alla tipologia di strade più pericolose, quelle urbane sono in testa per numero di incidenti, ma nella classifica per numero di incidenti mortali sono tallonate dalle strade extraurbane secondarie e dalle autostrade. Infine, nella tipologia di incidenti troviamo al primo posto lo scontro frontale e fronto-laterale (38,39%), seguito dai tamponamenti (31,30%), per cause che fanno pensare anche all’uso del cellulare mentre si è al volante.