Tamponamento tra tre auto lungo la A4, un ferito grave

Attorno alle 11.15 di oggi, domenica 12 maggio, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento lungo la A4, al km 373 est (direzione Trieste), subito dopo l'area di servizio di Arino Est, a Dolo. Ferita in modo grave una persona, per cui si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale.

L'elicottero del Suem, dopo aver calato il medico, è stato fatto atterrare in carreggiata per facilitare il recupero del ferito, occupante una delle tre vetture coinvolte, una delle quali è finita rovesciata sulla fiancata. Per questo motivo è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico, su entrambe le carreggiate, fino al decollo: inevitabili le code che hanno raggiunto, in carreggiata est, i 5 chilometri. Sul posto, oltre alla polizia stradale di Venezia , i vigili del fuoco e i mezzi del 118, sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre, per le operazioni di assistenza, gestione della viabilità, con il traffico incanalato su una sola corsia e presegnalazione delle code.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday