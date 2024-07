Incidente in A4, riaperta l’autostrada ma permangono le code

Riaperta progressivamente nel pomeriggio, per singole corsie di marcia, la carreggiata in A4 direzione Milano, bloccata da mezzogiorno per il grave incidente che ha coinvolto 8 veicoli, provocando un morto e 17 feriti. Dodici quelli che il Suem ha trasportato all'ospedale di Mestre. Si tratterebbe per lo più di turisti. All'Angelo sono stati accompagnati anche i figli della vittima, 55enne romano, mentre la moglie risulta ricoverata a Padova.

Alle 17 il traffico scorreva su tutte e tre le corsie, ma permanevano code per il prolungato blocco del traffico necessario per permettere il soccorso ai numerosi feriti, con diversi mezzi e operatori impiegati a fare la spola da e per il luogo dell’incidente. Per questo motivo Concessioni Autostradali Venete ha attivato la procedura di assistenza agli automobilisti rimasti bloccati in coda, con la distribuzione di bottiglie d’acqua a cui ha concorso il personale della società, ditte esterne e la protezione civile del Veneto, anche con alcuni gruppi comunali di volontari. Contestualmente Cav, con il coordinamento del Centro operativo di Mestre, ha lavorato per riaprire, già dalle 14, una corsia di marcia e facilitare così il deflusso dei primi mezzi rimasti bloccati. Dalle 15 le corsie percorribili sono diventate due, alle 17 la carreggiata era interamente libera. Code anche in direzione opposta (Trieste) per traffico intenso.