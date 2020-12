Doppio tamponamento in A4: autostrada chiusa e code

Due incidenti accaduti a poca distanza l’uno dall’altro giovedì pomeriggio hanno richiesto la chiusura del tratto fra San Stino di Livenza e il bivio A4/A28 in direzione Trieste. Chiuse anche le entrate di San Stino e Cessalto verso Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a San Stino.

Il primo schianto (un tamponamento fra tre mezzi pesanti che ha coinvolto anche una bisarca che trasportava un furgone) si è verificato verso le 14 fra San Stino e il nodo di Portogruaro. Poco dopo, sulla coda che si era formata a causa del primo incidente, è avvenuto un secondo tamponamento sempre fra mezzi pesanti nel tratto fra Cessalto e San Stino di Livenza.

Autostrada chiusa

I mezzi incidentati alle 16 stavano ostruendo la carreggiata. Sul posto il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici per liberare le corsie. Alle 15.30 si registravano code fra Cessalto e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. Il personale di Autovie dalle 15 ha cominciato a disporre l’apertura della corsia di sorpasso per far defluire il traffico.